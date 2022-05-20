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Окупанти мобілізують людей з інвалідністю: опубліковано свідчення полонених

Фото: окупанти на Донбасі мобілізують всіх підряд (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти на Донбасі мобілізують для війни проти України навіть людей з інвалідністю. Причому вони не проходять медичну комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За словами одного з полонених, росіяни мобілізують всіх, кого вдалося зловити. Наприклад, цей чоловік через нещасний випадок в дитинстві втратив зір на одне око, але це не допомогло йому уникнути примусової мобілізації.

Полонені жителі окремих районів Донецької та Луганської областей підтверджують, що при мобілізації навіть не проходили медичну комісію. Коли їх полк розбила українська армія, чоловіки склали зброю і здалися в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втягує в бойові дії підлітків з ОРДЛО.

Також правозахисники повідомили, що через велику кількість загиблих на війні проти України мобілізованих жителів Донбасу на непідконтрольних територіях з'являються нові кладовища.

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