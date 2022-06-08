Оккупанты из минометов обстреляли Шосткинский район Сумской области

Днем враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. Был прилет из миномета по Краснопольскому району.

Вечером оккупанты начали бить из минометов по территориям Шосткинского района. Все обстрелы россияне производили с территории РФ.

Как сообщил Живицкий, по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, 6 июня российские войска утром накрыли массированным минометным огнем пограничные населенные пункты Сумской области и также обстреляли свой поселок.

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