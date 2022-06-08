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Окупанти з мінометів обстріляли Шосткинський район Сумської області

Фото: окупанти з мінометів обстріляв Шосткинський район Сумської області (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Артур Родивилов

Російські загарбники 7 травня здійснили обстріли трьох громад та Шосткинського району Сумської області. Ворог застосовував міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

Вдень ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській і Юнаківській громадах. Був приліт з міномета по Краснопільському району.

Увечері окупанти почали бити з мінометів по територіях Шосткинського району. Всі обстріли росіяни робили з території РФ.

Як повідомив Живицький, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих унаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, 6 червня російські війська вранці накрили масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області і також обстріляли своє селище.

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Сумская область