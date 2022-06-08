Окупанти з мінометів обстріляли Шосткинський район Сумської області

Російські загарбники 7 травня здійснили обстріли трьох громад та Шосткинського району Сумської області. Ворог застосовував міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
Вдень ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській і Юнаківській громадах. Був приліт з міномета по Краснопільському району.
Увечері окупанти почали бити з мінометів по територіях Шосткинського району. Всі обстріли росіяни робили з території РФ.
Як повідомив Живицький, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих унаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, 6 червня російські війська вранці накрили масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області і також обстріляли своє селище.
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