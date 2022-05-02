Российские оккупанты в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея. О местонахождении Галины Кучер уже несколько дней ничего неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева.
"30 апреля ночью оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу краеведческого музея Мелитополя Галину Кучер. У женщины дома осталась больная и лежачая мать. Местонахождение работницы остается до сих пор неизвестным", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось о возможной краже "скифского золота" из Мелитопольского краеведческого музея. Украинская сторона утверждала, что ценные экспонаты успели вывезти на подконтрольную территорию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.