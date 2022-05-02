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Оккупанты в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея

Фото: Мелитопольский краеведческий музей (wikimedia.org Konstantin008)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея. О местонахождении Галины Кучер уже несколько дней ничего неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева.

"30 апреля ночью оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу краеведческого музея Мелитополя Галину Кучер. У женщины дома осталась больная и лежачая мать. Местонахождение работницы остается до сих пор неизвестным", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о возможной краже "скифского золота" из Мелитопольского краеведческого музея. Украинская сторона утверждала, что ценные экспонаты успели вывезти на подконтрольную территорию.

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