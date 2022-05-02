Російські окупанти в Мелітополі викрали співробітницю місцевого музею. Про місцезнаходження Галини Кучер вже кілька днів нічого невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва.
"30 квітня вночі окупанти викрали 60-річну співробітницю краєзнавчого музею Мелітополя Галину Кучер. У жінки вдома залишилася хвора і лежача мати. Місцезнаходження працівниці залишається досі невідомим", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливу крадіжку "Скіфського золота" з Мелітопольського краєзнавчого музею. Українська сторона стверджувала, що цінні експонати встигли вивезти на підконтрольну територію.
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