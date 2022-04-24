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Оккупанты в Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр

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Мелитополь, Воскресенье 24 апреля 2022 01:26
Оккупанты в Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (news.zp)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, рассказал мэр города Иван Федоров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова городского главы Мелитополя в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, о похищении консула Болгарии в Мелитополе стало известно вечером в субботу.

Федоров отметил, что похищения чиновников, представителей самоуправления, волонтеров и активистов - обычная практика российских захватчиков.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50. Сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика. Они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения", - сказал мэр, который ранее сам пережил российский плен.

Также Федоров добавил, что рашисты в захваченных населенных пунктах Украины похищают местных жителей и пытаются мобилизовать их в свою армию.

При этом мэр со ссылкой на данные разведки отметил, что партизаны в Запорожской области уничтожили около сотни солдат РФ,

Напомним, позавчера российские военные взяли в заложники в Херсонской области главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука, который руководил гуманитарным конвоем. На следующий день его освободили.

Ранее сообщалось, что, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в плену российских оккупантов в Запорожской области остаются 69 человек. При этом 89 человек уже освобождены.

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