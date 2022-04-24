ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Мелітополі викрали консула Болгарії, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 24 квітня 2022 01:26
Окупанти в Мелітополі викрали консула Болгарії, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (news.zp)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали почесного консула Болгарії, розповів мер міста Іван Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міського голови Мелітополя в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, про викрадення консула Болгарії в Мелітополі стало відомо ввечері в суботу.

Федоров зазначив, що викрадення чиновників, представників самоврядування, волонтерів та активістів - звичайна практика російських загарбників.

"Моїх колег викрали по всій країні понад 50. Сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика. Вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої", - сказав мер, який раніше сам пережив російський полон.

Також Федоров додав, що рашисти в захоплених населених пунктах України викрадають місцевих жителів і намагаються мобілізувати їх у свою армію.

При цьому мер з посиланням на дані розвідки зазначив, що партизани в Запорізькій області знищили близько сотні солдатів РФ,

Нагадаємо, позавчора російські військові взяли в заручники у Херсонській області голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука, який керував гуманітарним конвоєм. Наступного дня його звільнили.

Раніше повідомлялося, що, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в полоні російських окупантів у Запорізькій області залишаються 69 людей. При цьому 89 осіб вже звільнені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Болгария похитили Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає