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Оккупанты в Мелитополе начали подготовку "референдума"

Фото: фейковый "мэр" Мелитополя Галина Данильченко (facebook_com_Константин_Золотаревский)
Автор: Сергей Новиков

Оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого "референдума" о присоединении к Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фейкового "мэра" Мелитополя Галины Данильченко.

По ее словам, сегодня оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Мы в свою очередь очень благодарны Российской Федерации за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует "референдум" о присоединении Херсонской области на осень 2022 года. При этом официально в Кремле не хотят говорить о таких референдумах.

Накануне городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские силы деоккупируют город в ближайшие недели или месяцы.

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МелитопольРеферендумВойна России против Украины