Оккупанты в Мелитополе готовятся к наступлению украинских военных, - мэр

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова во время брифинга.

"Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисти в Мелитополе, собрал совещание, сказал всем колаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить пищевые продукты, воду и заклеить окна", - заявил Федоров.

Как отметил мэр, оккупанты поняли, что их "мирная жизнь" в оккупированном Мелитополе закончилась.

Также он напомнил о том, как оккупанты недавно не пропускали гражданских через блокпост в Васильевке, чтобы прикрываться ими в качестве "живого щита" и успеть провести передислокацию на территории фронта.