Окупанти в Мелітополі готуються до наступу українських військових, - мер
Російські військові почали укріплювати оборону в тимчасово окупованому Мелітополі. Готуються до наступу наших бійців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мера Мелітополя Івана Федорова під час брифінгу.
"Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати харчові продукти, воду і заклеїти вікна", - заявив Федоров.
Як відзначив мер, окупанти зрозуміли, що їх "мирне життя" в окупованому Мелітополі закінчилось.
Також він нагадав про те, як окупанти нещодавно не пропускали цивільних через блокпост у Василівці, аби прикриватися ними в якості "живого щита" й встигнути провести передислокацію на території фронту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 12 липня, у селищі Мирне Мелітопольського району горіла захоплена окупантами база військової частини МНС.
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