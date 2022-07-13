Окупанти в Мелітополі готуються до наступу українських військових, - мер

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мера Мелітополя Івана Федорова під час брифінгу.

"Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати харчові продукти, воду і заклеїти вікна", - заявив Федоров.

Як відзначив мер, окупанти зрозуміли, що їх "мирне життя" в окупованому Мелітополі закінчилось.

Також він нагадав про те, як окупанти нещодавно не пропускали цивільних через блокпост у Василівці, аби прикриватися ними в якості "живого щита" й встигнути провести передислокацію на території фронту.