"Ночной обстрел Лисичанска, 1мкрн завода ГВТ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован", - написал он.

Фото: оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, на восьмой день войны против Украины российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. Вследствие чего ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.

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