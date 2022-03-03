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Окупанти масово обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську

Автор: Марія Кучерявець

У ніч на 3 березня російські окупанти масово обстріляли житлові будинки. Також під атаку ворога потрапила і Луганська обласна лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД. Персонал не травмований", - написав він.

Фото: окупанти масово обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, на восьмий день війни проти України російські війська продовжують атакувати, зокрема, території Луганської та Донецької областей. Внаслідок чого низка населених пунктів залишилися без газу, світла та водопостачання.

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