"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД. Персонал не травмований", - написав він.

Фото: окупанти масово обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, на восьмий день війни проти України російські війська продовжують атакувати, зокрема, території Луганської та Донецької областей. Внаслідок чого низка населених пунктів залишилися без газу, світла та водопостачання.

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