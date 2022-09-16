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Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: есть раненый

Фото: оккупанты массированно обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска ночью снова обстреляли Днепропетровскую область. В частности, по Никополю враг выпустил 40 боеприпасов, вследствие чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в течение ночи россияне из "Градов" и артиллерии обстреляли четыре общины.

"Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 русских снарядов. Ранена 57-летняя женщина", - отметил губернатор.

В результате обстрела Никополя повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.

Оккупанты также ударили по Красногригорьевской общине. Там повреждено 3 многоэтажки и магазин. Жертв нет.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах обошлось без пострадавших.

Напомним, этой ночью вражеские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Вследствие ударов пострадали четыре человека, в том числе дети двух и семнадцати лет.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская область