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Окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область: є поранений

Фото: окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вночі знову обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, по Нікополю ворог випустив 40 боєприпасів, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, протягом ночі росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли чотири громади.

"Найгарячіше було в Нікополі. Три обстріли. Більше 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", - зазначив губернатор.

В результаті обстрілу Нікополя пошкоджено 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр Соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи і лінії електропередач.

Окупанти також вдарили по Красногригорівській громаді. Там пошкоджено 3 багатоповерхівки та магазин. Жертв немає.

У Марганецькій та Зеленодольській громадах обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська в черговий раз обстріляли Харків. Внаслідок ударів постраждали чотири людини, в тому числі діти двох і сімнадцяти років.

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Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська область