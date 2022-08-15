Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: названы последствия

Так, Никопольский район россияне атаковали из "Градов". В город прилетели 20 реактивных снарядов. В результате ударов разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

Еще 20 снарядов попали в Марганецкую общину. Там без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры.

При этом по Синельниковскому району российская армия выпустила четыре ракеты С-300. Ударом разрушен объект социальной инфраструктуры.

Резниченко отметил, что одну российскую ракету - Х-59 - удалось сбить.