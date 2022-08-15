UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: названы последствия

Фото: оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска ночью 15 августа снова обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали два района - Синельниковский и Никопольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, Никопольский район россияне атаковали из "Градов". В город прилетели 20 реактивных снарядов. В результате ударов разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

Еще 20 снарядов попали в Марганецкую общину. Там без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры.

При этом по Синельниковскому району российская армия выпустила четыре ракеты С-300. Ударом разрушен объект социальной инфраструктуры.

Резниченко отметил, что одну российскую ракету - Х-59 - удалось сбить.

Напомним, россияне в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. Ракеты попали на территорию одного из предприятий города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнепропетровская областьракетный удар