Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях атаки оккупантов

Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что враг атаковал около 02:50 часов. "Был обстрелян Слободской район. Попадания на территорию одного из предприятий города", - рассказал Терехов. По его словам, информации о погибших или раненых нет.