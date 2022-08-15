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Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях атаки оккупантов

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Харьков, Понедельник 15 августа 2022 07:25
Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях атаки оккупантов Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что враг атаковал около 02:50 часов.

"Был обстрелян Слободской район. Попадания на территорию одного из предприятий города", - рассказал Терехов.

По его словам, информации о погибших или раненых нет.

Напомним, россияне ночью 15 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня.

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