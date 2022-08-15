Окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область: названо наслідки

Так, Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У місто прилетіли 20 реактивних снарядів. В результаті ударів зруйновані склади, цехи і адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих і поранених немає.

Ще 20 снарядів потрапили до Марганецької громади. Там без руйнувань і постраждалих.

У Покровській громаді через ворожі обстріли пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури.

При цьому по Синельниківському району російська армія випустила чотири ракети С-300. Ударом зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.

Резніченко зазначив, що одну російську ракету - х-59 - вдалося збити.