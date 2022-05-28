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Оккупанты в Мариуполе запускают телеканал для роспропаганды

Фото: последствия обстрелов Мариуполя (t me polkazov)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе (Донецкая область) объявили о запуске нового местного телеканала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала. С названием "Новый Мариуполь", - отметил он.

По его словам, в оккупированном городе нет ни электричества, ни устойчивой связи, поэтому россияне запустили пропаганду на передвижных экранах.

"Потому что шанс увидеть телевидение без электричества в Мариуполе примерно столько, сколько и у колонизации Марса", - добавил советник.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе российская пропаганда льется с больших экранов по всему городу.

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