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Окупанти в Маріуполі запускають телеканал для роспропаганди

Фото: наслідки обстрілів Маріуполя (t me polkazov)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти в захопленому Маріуполі (Донецька область) оголосили про запуск нового місцевого телеканалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу. З назвою "Новий Маріуполь", - зазначив він.

За його словами, в окупованому місті немає ані електрики, ані стійкого зв'язку, тому росіяни запустили пропаганду на пересувних екранах.

"Тому що шанс побачити телебачення без електрики в Маріуполі приблизно стільки, скільки і у колонізації Марса", - додав радник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі російська пропаганда ллється з великих екранів по всьому місту.

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МаріупольВійна Росії проти України