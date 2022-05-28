Окупанти в Маріуполі запускають телеканал для роспропаганди

Російські окупанти в захопленому Маріуполі (Донецька область) оголосили про запуск нового місцевого телеканалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу. З назвою "Новий Маріуполь", - зазначив він.

За його словами, в окупованому місті немає ані електрики, ані стійкого зв'язку, тому росіяни запустили пропаганду на пересувних екранах.

"Тому що шанс побачити телебачення без електрики в Маріуполі приблизно стільки, скільки і у колонізації Марса", - додав радник.