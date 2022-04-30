Оккупанты в Мариуполе выдают украденные музейные экспонаты за добытые в бою трофеи, - мэрия

"Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото, как будто "трофей добыт в бою у украинских военных". На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Она была похищена на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой", - написал он.

Советник мэра отметил, что сейчас ждет появление "тачанки", пулемета "Максим" или немецкого МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе.

"Фейкометы - грабители…" - констатировал Андрющенко.