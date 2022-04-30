Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія

"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Її було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою", - написав він.

Радник мера зазначив, що наразі чекає появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі.

"Фейкомети - грабіжники…" - констатував Андрющенко.