Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія

Окупанти почали використовувати розграбовані експонати з музею Маріуполя на свій розсуд. Так, один з них вони видали як "трофей, здобутий у бою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Її було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою", - написав він.
Радник мера зазначив, що наразі чекає появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі.
"Фейкомети - грабіжники…" - констатував Андрющенко.
Як повідомлялось, російські окупанти не приховують, що викрали та вивезли в Донецьк більше 2 тис. унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Міська влада готує звернення до Інтерполу.
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