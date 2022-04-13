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Оккупанты в Мариуполе хотят провести парад 9 мая. Готовятся "зачистить" улицы от тел

Фото: оккупанты в Мариуполе хотят провести парад 9 мая (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Мариуполе планируют провести "зачистку" от руин и тел погибших. Они намерены провести парад 9 мая в случае успеха в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"По нашей информации Иващенко (самопровозглашенный "мэр" Мариуполя - ред.) получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", - написал он.

По его словам, у оккупантов ни техники, ни людей для проведения подобных мероприятий в городе нет.

"Поэтому, потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", - добавил Андрющенко.

Напомним, украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских оккупантов. Их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.

Добавим, мэр города Вадим Бойченко заявил, что российские военные доставили большое количество тел в торговый центр туда же привезли крематории.

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