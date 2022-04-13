Окупанти в Маріуполі хочуть провести парад 9 травня. Готуються "зачистити" вулиці від тіл

"За нашою інформацією Іващенко (самопроголошений "мер" Маріуполя - ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції", - написав він.

За його словами, в окупантів ні техніки, ні людей для проведення подібних заходів у місті немає.

"Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенко", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв російських окупантів. Їх використовують для зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.

Додамо, мер міста Вадим Бойченко заявив, що російські військові доставили велику кількість тіл у торговий центр, туди ж привезли крематорії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.