Оккупанты "лишили" украинцев права собственности на жилье в Мариуполе

По его словам, если местные жители не провели "перерегистрацию" жилья в так называемой "Донецкой народной республики", то лишаются права собственности.

"Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего жилья и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Поэтому, если уж вселились - позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - добавил Андрющенко.