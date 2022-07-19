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Оккупанты "лишили" украинцев права собственности на жилье в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 19 июля 2022 18:37
Оккупанты "лишили" украинцев права собственности на жилье в Мариуполе Фото: разрушенные дома в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты с 19 июля 2022 года "лишили" граждан Украины права собственности на недвижимость в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, если местные жители не провели "перерегистрацию" жилья в так называемой "Донецкой народной республики", то лишаются права собственности.

"Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего жилья и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Поэтому, если уж вселились - позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Мариуполя продолжают самостоятельно выезжать из города, ежедневно его покидают до 100 человек.

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