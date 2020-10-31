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Оккупанты в Крыму заявили о старте проекта по водоснабжению полуострова

Автор: Максим Зайченко

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о старте реализации российского плана по водоснабжению оккупированного полуострова.

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Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

По его словам, на полуострове приступили к реализации плана "по устойчивому водоснабжению".

Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

По его словам, решение о привлечении военных к строительству "было верным". В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.

Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

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