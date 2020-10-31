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Окупанти в Криму заявили про старт проекту з водопостачання півострова

Автор: Максим Зайченко

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив про старт реалізації російського плану з водопостачання окупованого півострова.

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Про це повідомляє "Федеральне агентство новин".

За його словами, на півострові приступили до реалізації плану "зі сталого водопостачання".

Напередодні до анексованого Криму за дорученням президента РФ Володимира Путіна прибув російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін та проінспектував будівництво водозаборів на річці Бельбек і Кадыковском кар'єрі.

За його словами, рішення про залучення військових до будівництва "було вірним". Незабаром до роботи повинні приступити ще 200 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру у разі опору кримчан в цьому питанні.

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