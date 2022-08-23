Оккупанты в Крыму заявили о сбитии беспилотников в районе Херсонеса

Оккупационные власти в Крыму заявили, что их система противовоздушной обороны сбивает БПЛА рядом с мысом Херсонес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.
По словам оккупанта Развожаева, над морем в районе мыса Херсонес российское ПВО сбивает беспилотники.
Напомним, что 20 августа оккупанты в Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота.
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