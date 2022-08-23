Окупанти в Криму заявили про збиття безпілотників в районі Херсонесу

Окупаційна влада в Криму заявила, що їх система протиповітряної оборони збиває БПЛА поряд з мисом Херсонес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.
За словами окупанта Развожаєва, над морем в районі миса Херсонес російське ППО збиває безпілотники.
Нагадаємо, що 20 серпня окупанти в Севастополі заявили про удар по штабу Чорноморського флоту.
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