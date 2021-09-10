Оккупанты в Крыму обвинили Джелялова в совершении диверсии. Ему грозит 15 лет

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", - отмечает Полозов.

По словам адвоката, Джелялов отказался давать показания во время допроса.

"Помимо этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, в также с некоторыми уже готовыми на текущий момент заключениями экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", - добавляет адвокат.

Оказалось, что следствие Российской Федерации потребовало подписку о неразглашении, в связи с чем, защитники Джелялова не имеют права раскрывать следующие сведения:

показания лиц, ставшие известными в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Однако, это не касается показаний Наримана Джелялова;

выводы экспертных исследований;

публикации выводов экспертов и данных участников досудебного расследования.

Адвокат добавил, что по словам Наримана, сейчас его содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере. Свое состояние здоровья мужчина оценивает как удовлетворительное и в целом имеет морально позитивный настрой.

"Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", - отметил Полозов.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 281 УК РФ Нариману Джелялову грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.