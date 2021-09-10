RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти в Криму звинуватили Джелялова у вчиненні диверсії. Йому загрожує 15 років

Автор: Сергій Пишкін

Окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні, нібито, диверсії. Раніше його підозрювали в "пособництві".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколая Полозова.

"Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим й посилив звинувачення", - відзначає Полозов.

За словами адвоката, Джелялов відмовився надавати показання під час допиту.

"Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєва і мене з постановами про призначення низки експертиз, й також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені", - додає адвокат.

Виявилося, що слідство Російської Федерації зажадало підписку про нерозголошення, у зв’язку з чим, захисники Джелялова не мають права розкривати наступні відомості:

  • показання осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Однак, це не стосується показань Нарімана Джелялова;
  • висновки експертних досліджень;
  • публікації висновків експертів й даних учасників досудового розслідування.

Адвокат додав, що за словами Нарімана, наразі його утримують в СІЗО Сімферополя у двомісній камері. Свій стан здоров’я чоловік оцінює як задовільний й загалом має морально позитивний настрій.

"Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання харчових продуктів і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою", - зауважив Полозов.

Додамо, що відповідно до ч. 1 ст. 281 УК РФ Наріману Джелялову загрожує позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що затриманого в Криму Нарімана Джелялова підозрюють у пособництві диверсії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримМеджліс