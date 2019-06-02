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Госдума РФ заказала подсчет "ущерба" Крыма от Украины

Новости » Политика    02.06.2019 - 17:23
Госдума РФ заказала подсчет "ущерба" Крыма от Украины
Фото: Госдума РФ (duma.gov.ru)

Заявки на участие в тендере будут принимать до 27 июня

На сайте российских госзакупок был размещен тендер на выполнение так называемого исследования "оценки ущерба", нанесенного оккупированному полуострову Крым в период с 1991 по 2014 год, когда до анексии полуостров находился под контролем властей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что начальная стоимость проведения исследования составляет 10 миллионов российских рублей (более 150 тыс. долларов США).

Заказчиком этого исследования стала Государственная дума РФ, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни полуострова в период СССР, в составе Украины и после оккупации.

Заявки принимаются до 27 июня 2019 года, а 11 июля по итогам конкурса должны выбрать исполнителя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Госдума РФ создала группу для оценки ущерба от "украинской аннексии Крыма". Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова", спецгруппу возглавит первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

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