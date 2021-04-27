Оккупанты в Крыму хотят искать запасы воды на дне Азовского моря

Оккупанты в Крыму собираются искать запасы пресной воды на дне Азовского моря. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне. Работы по поиску воды под Азовским морем продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасам.

До этого о запасах пресной воды на дне Азовского моря уже говорил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сказал, что бурение первых скважин по разведыванию дополнительных запасов воды для Крыма планируют начать в апреле и проектные работы уже провели.

По его словам, российские ученые верят в то, что под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань, которые могут обеспечить Крым пресной водой.