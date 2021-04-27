Окупанти в Криму хочуть шукати запаси води на дні Азовського моря

Окупанти в Крим збираються шукати запаси прісної води на дні Азовського моря. Про це заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Аксьонов заявив, що запаси прісної води під дном Азовського моря великі, але результати досліджень її якості стануть відомі в червні. Роботи з пошуку води під Азовським морем тривають, а в червні з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.

До цього про запаси прісної води на дні Азовського моря вже говорив російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін. Він сказав, що буріння перших свердловин з розвідування додаткових запасів води для Криму планують почати в квітні і проектні роботи вже провели.

За його словами, російські вчені вірять в те, що під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон і Кубань, які можуть забезпечити Крим прісною водою.