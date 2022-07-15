Окупанти використовують порт Маріуполя як військово-транспортний хаб, - міськрада

Російські окупанти перетворили порт тимчасово захопленого Маріуполя на свій військово-транспортний хаб. На це вказує те, що ворог "відновив" залізничне сполучення і організував вантажний рух під прикриттям пасажирського поїзда Маріуполь - Волноваха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Жителів припортових районів він закликав евакуюватися.

"Враховуючи далекобійність української артилерії, зокрема систем HIMARS, пропонуємо маріупольцям Приморського району в разі заходу танкера в акваторію порту вибрати більш безпечне місце проживання і максимально утримуватися від подорожей поїздом прикриття", - пояснив чиновник.

Він також показав, як виглядає судноплавство в акваторії Маріуполя і російського Ростова-на-Дону за даними marinetraffic. На опублікованій карті можна побачити одне вантажне судно в порту без ідентифікації, яке там пришвартовано понад місяць.

"На даний момент ми можемо підтвердити, що з акваторії порту вийшли три судна в бік Ростова з вантажем металопрокату, і відсутність жодного заходу в порт завантаженого судна. А також чотири вантажних судна і один танкер, які виходять з акваторії Ростова і рухаються в бік Маріуполя", - зазначив Андрющенко.

Радник мера додав: з урахуванням заяв гауляйтерів міста і в цілому Донецької області можна припустити, що саме ці судна рухаються в порт Маріуполя з вантажем військового призначення і паливом для наповнення сховища в порту.

Як повідомлялося, Маріуполь, який знаходиться під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення. Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.

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