Оккупанты используют игровые приложения для сбора данных в Украине: в ГУР раскрыли схему

Оккупанты используют мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Через российские приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении, где уточняется, что речь идет о приложениях, разработанных в РФ, поскольку к ним имеют отношение спецслужбы Кремля.
Ранее украинская разведка призвала жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
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