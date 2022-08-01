Окупанти використовують ігрові застосунки для збору даних в Україні: в ГУР розкрили схему

Окупанти використовують мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що мова йде про за стосунки, розроблених в РФ, бо до них мають відношення спецслужби Кремля.
Раніше українська розвідка закликала мешканців Енергодару (Запорізька область) надати координати окупаційних військ та колаборантів.
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