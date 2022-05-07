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Оккупанты ищут любые способы избежать участия в войне: ГУР перехватила разговор

ГУР опубликовало разговор оккупантов (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные рассматривают любые способы избежания участия в боевых действиях. В частности, они ждут объявления мобилизации и жалуются, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В перехваченном телефонном разговоре двое оккупантов обсуждают различные варианты отъезда с территории Украины. Самый вероятный из них - отказ от участия в войне. Также враг жалуются на неожиданно сильную украинскую армию.

Кроме того, отмечается, что оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому украинской армии.

"Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия окружена "в кольце". На что получает ответ: "в каком кольце, кто сказал такое? Были бы в кольце, не поставляли бы им оружие", - сообщает ГУР.

Раньше СБУ опубликовала разговор оккупантов, где они заявляют, что сопротивление ВСУ в Харьковской области деморализовало их.

Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.

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Главное управление разведки