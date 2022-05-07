Оккупанты ищут любые способы избежать участия в войне: ГУР перехватила разговор

В перехваченном телефонном разговоре двое оккупантов обсуждают различные варианты отъезда с территории Украины. Самый вероятный из них - отказ от участия в войне. Также враг жалуются на неожиданно сильную украинскую армию.

Кроме того, отмечается, что оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому украинской армии.

"Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия окружена "в кольце". На что получает ответ: "в каком кольце, кто сказал такое? Были бы в кольце, не поставляли бы им оружие", - сообщает ГУР.