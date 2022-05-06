СБУ опубликовала новый разговор: сопротивление ВСУ в Харьковской области деморализовало оккупантов

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор оккупантов. Выяснилось, что подразделения врага охвачены паникой и сожалеют, что приехали на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, героическое сопротивление украинских защитников в Харьковской области деморализовало врага.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - жалуется оккупант своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень сожалею, что сюда поехал. Здесь каждый день на счету", - говорит оккупант.

СБУ отмечает, что уже почти 25 тысяч вражеских захватчиков заплатили за вторжение на украинскую землю.