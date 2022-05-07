Окупанти шукають будь-які способи уникнути участі у війні: ГУР перехопило розмову

В перехопленій телефонній розмові двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. Найімовірніший з них - відмова від участі у війні. Також ворог скаржаться на неочікувано сильну українську армію.

Окрім того, зазначається, що окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії.

"Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю", - повідомляє ГУР.