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Окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням, - Генштаб

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Субота 23 квітня 2022 18:38
Окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням, - Генштаб Фото: окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зіткнулися з проблемами щодо медичного забезпечення. Мають труднощі під час евакуації поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок зростання числа поранених, окупанти розгорнули військовий шпиталь у місті Балаклея та використовують можливості міської клініки.

"За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки", - пише пресслужба.

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