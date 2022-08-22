Оккупанты имеют частичный успех в Николаевской области, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются вести штурмовые действия на востоке Украины, но без результатно. Враг лишь имеет частичный успех в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынскому, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Катериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Колодезного и Пришиб.

На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дубравного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгеньке - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направления зафиксированы обстрелы неподалеку Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное - Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огневого поражения из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцевое и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина - Кодема и Гладосове - Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмут, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцево и Гладосово - Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Спартак - Опытное, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Донецк - Первомайское, Пески - Невельське, Лозовое - Невельське, успеха не имел.

На Новопавловскому направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Большое Артакове, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потьомкине, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белого Колодца и Андреевки.

На Николаевском направления оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеющие частичный успех.

Корабельное группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешные выполнения огневых задач на определенных направлениях.

Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, которые систематически несут потери.