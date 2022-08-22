Угроза возросла. Россия держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами"

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину более 30 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Корабельное группировки в Черном море наращивает свое присутствие до общего количества в 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут", - отметили украинские военные.

При этом наготове пять носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством более 30 и один ВДК.

В ОК "Юг" добавили, что над вечер на побережье Одесской области уничтожено контролируемым подрывом еще одну морскую мину, что штормовое море принесло к берегу

Кроме этого, гомадян призвали не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдать алгоритмы безопасности.