ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Угроза возросла. Россия держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами"

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 02:47
Угроза возросла. Россия держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами" Фото: Россия держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами" (СКриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину более 30 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельное группировки в Черном море наращивает свое присутствие до общего количества в 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут", - отметили украинские военные.

При этом наготове пять носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством более 30 и один ВДК.

В ОК "Юг" добавили, что над вечер на побережье Одесской области уничтожено контролируемым подрывом еще одну морскую мину, что штормовое море принесло к берегу

Кроме этого, гомадян призвали не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдать алгоритмы безопасности.

Напомним, украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море Война России против Украины
NEWS
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам