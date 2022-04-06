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Окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус

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Середа 06 квітня 2022 16:31
Окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус Окупанти від імені СБУ розстлають небезпечний файл (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Російські хакери під виглядом інструкції дій у період воєнного часу розсилають небезпечний вірус державним працівникам Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю СБУ у Донецькій та Луганській областях Каріну Західну.

Повідомляється, що ворог від імені СБУ розсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.

Зокрема, у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу.

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.

Окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірусОкупанти від імені СБУ розсилать небезпечний вірус (facebook.com/karinazakhidna)

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів, де вони назвали причину свого "відведення військ".

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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