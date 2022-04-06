Окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус

Російські хакери під виглядом інструкції дій у період воєнного часу розсилають небезпечний вірус державним працівникам Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю СБУ у Донецькій та Луганській областях Каріну Західну.

Окупанти від імені СБУ розсилать небезпечний вірус (facebook.com/karinazakhidna)

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу.

Повідомляється, що ворог від імені СБУ розсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів, де вони назвали причину свого "відведення військ".

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.