Окупанти хваляться тортурами українських полонених. СБУ опублікувала запис розмови

Служба безпеки України (СБУ) перехопила чергову розмову російських окупантів. На записі 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

На записі окупант хвалиться перед своїм другом, як катував українських військовополонених, супроводжуючи свою розповідь ненормативною лексикою. Загарбник змушував їх класти руки на цеглу і погрожував відрубати їм пальці або кисть.

"Полонених привозили, ***, я над ними знущався ... С*ка, ***, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ААА", кричить!",- каже окупант.

Він зізнається, що навіть його товариші по службі дивувалися його жорстокості: "Салават, ти звідки Дикун такий взявся?!".

В СБУ вже встановили особу російського нелюда. Це 27-річний контрактник з Астрахані Салават Сарсенов. Зазначається, що знаходиться десь на Запорізькому напрямку.

У спецслужбі запевнили, що якщо Російський "Дикун" виживе, то він обов'язково постане перед судом і відповість за свої злочини.