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Окупанти хваляться тортурами українських полонених. СБУ опублікувала запис розмови

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 13:58
Окупанти хваляться тортурами українських полонених. СБУ опублікувала запис розмови Фото: російські окупанти хваляться тортурами над українськими полоненими (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) перехопила чергову розмову російських окупантів. На записі 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

На записі окупант хвалиться перед своїм другом, як катував українських військовополонених, супроводжуючи свою розповідь ненормативною лексикою. Загарбник змушував їх класти руки на цеглу і погрожував відрубати їм пальці або кисть.

"Полонених привозили, ***, я над ними знущався ... С*ка, ***, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ААА", кричить!",- каже окупант.

Він зізнається, що навіть його товариші по службі дивувалися його жорстокості: "Салават, ти звідки Дикун такий взявся?!".

В СБУ вже встановили особу російського нелюда. Це 27-річний контрактник з Астрахані Салават Сарсенов. Зазначається, що знаходиться десь на Запорізькому напрямку.

У спецслужбі запевнили, що якщо Російський "Дикун" виживе, то він обов'язково постане перед судом і відповість за свої злочини.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову іншого окупанта. Загарбник хвалився своїми звірствами в Україні.

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