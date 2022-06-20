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Окупанти хочуть вийти на адмінкордон Луганської області до 26 червня: яка ситуація на фронті

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Луганськ, Понеділок 20 червня 2022 13:05
Окупанти хочуть вийти на адмінкордон Луганської області до 26 червня: яка ситуація на фронті Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Ворог планує дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби, щоб штурмувати населені пункти довкола, вони намагаються прорвати оборону наших військ, взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька", - розповіла вона.

За словами Маляр, ЗСУ роблять все, щоб утримати території і не допустити оточення.

"Але ми повинні розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні і ситуація складна. Зараз іде максимальна інтенсивність вирішальних боїв", - констатувала вона.

Як повідомлялось, станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру.

Зазначимо, минулої доби окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Загалом кількість ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.

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