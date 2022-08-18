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Оккупанты хотят устроить онлайн-трансляцию с ЗАЭС

Фото: оккупанты хотят устроить онлайн-трансляцию с ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 августа, оккупанты хотят провести онлайн-трансляцию с Запорожской АЭС. Провести ее собираются с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где - по данным Минобороны России - украинские войска готовят провокацию", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Центре противодействия дезинформации в четверг, 18 августа, заявили, что РФ действительно хочет обвинить Украину в подготовке ядерного террора на ЗАЭС.

Ядерный шантаж России является давлением с требованием переговоров на своих условиях с временным прекращением огня. Это манипуляция с целью проведения псевдореферендумов на временно оккупированной территории, - объяснили в ЦПД.

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

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Запорожская АЭС