Окупанти хочуть влаштувати онлайн-трансляцію з ЗАЕС

У п'ятницю, 19 серпня, окупанти хочуть провести онлайн-трансляцію із Запорізької АЕС. Провести її збираються за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"В адміністрації Запорізької області обіцяють, що завтра безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС, де - за даними Міноборони Росії - українські війська готують провокацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Центрі протидії дезінформації у четвер, 18 серпня, заявили, що РФ дійсно хоче звинуватити Україну в підготовці ядерного терору на ЗАЕС.

Ядерний шантаж Росії є тиском із вимогою переговорів на своїх умовах із тимчасовим припиненням вогню. Це маніпуляція з метою проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованій території, – пояснили у ЦПД.