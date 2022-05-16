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Оккупанты хотят установить полный контроль на юге и начали усиленно укрепляться, - ІSW

Фото: оккупанты собираются установить полный контроль на захваченном юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты хотят установить полный контроль на захваченных территориях юга Украины. В связи с этим они начали активно укрепляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на захваченных территориях юга российские солдаты начали рыть траншеи и строить бетонные ограждения в Херсонской области, недалеко от Мелитополя и на западе Запорожской области. Таким образом РФ хочет укрепить контроль на юге и предупредить продвижение ВСУ.

В то же время неспешное продвижение российских войск на востоке Украины вынуждает РФ отказаться от предыдущих планов. В частности, вражеские силы, вероятно, откажутся от идеи выхода на административные границы Донецкой области и сосредоточатся на захвате Северодонецка, чтобы установить полный контроль в Луганской области.

Напомним, что оккупанты на захваченных территориях Херсонской и Запорожской области совершают террор и даже назначили своих "руководителей".

Кроме того, военные берут в заложники и пытают мирных жителей.

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