RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти хочуть встановити повний контроль на півдні і почали посилено укріплюватися, - ІSW

Фото: окупанти збираються встановити повний контроль на захопленому півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти хочуть встановити повний контроль на захоплених територіях півдня України. У зв'язку з цим вони почали активно укріплюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на захоплених територіях півдня російські солдати почали рити траншеї та будувати бетонні огорожі в Херсонській області, недалеко від Мелітополя та на заході Запорізької області. Таким чином РФ хоче зміцнити контроль на півдні та попередити просування ЗСУ.

Водночас неспішне просування російських військ на сході України змушує РФ відмовитися від попередніх планів. Зокрема, ворожі сили, ймовірно, відмовляться від ідеї виходу на адміністративні кордони Донецької області і зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, щоб встановити повний контроль у Луганській області.

Нагадаємо, що окупанти на захоплених територіях Херсонської та Запорізької області вчиняють терор та навіть призначили своїх "керівників".

Крім того, військові беруть у заручники і катують мирних мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України