UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты хотят скрыть потери своих кораблей в Черном море: закрашивают бортовые номера

Фото: оккупанты пытаются скрыть потери кораблей в Черном море (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пытается скрыть реальные потери своих боевых кораблей в Черном море. Оккупанты начали закрашивать бортовые номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Потому что хотят скрыть потери, которые они несут", - сказал Арестович.

По его словам, это не потопленные корабли, но точно поврежденные. Он добавил, что Военно морские силы Украины бьют российский военный флот.

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 апреля, с начала войны в Украине оккупанты потеряли 7 боевых кораблей и катеров.

Война России против Украины идет 46-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное мореВойна в УкраинеВойна России против Украины